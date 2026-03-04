Bei den Aktien der Uhren- und Schmuckhersteller, die in den letzten zwei Tagen unter Druck standen, zeigt sich nur eine schwache Aufwärtstendenz. Richemont legen 0,3 Prozent zu, Swatch fallen gar um weitere 1,8 Prozent. Auch die Aktien der UBS bleiben unter Druck, sie fallen 0,8 Prozent.