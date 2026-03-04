Der Swiss Market Index steigt am Mittwoch um 0,5 Prozent. Er erholt sich nach dem Ausbruch des Irak-Krieges am Samstag damit nach zwei schwierigen Handelstagen. Am Dienstag hatte der Leitindex um 3,1 Prozent nachgegeben, am Montag um 1,3 Prozent.
Die Erholung am Mittwoch ist zwar noch fragil und die Volumen relativ dünn, aber der Verkaufsdruck lasse wenigstens nach, sagt ein Händler.
Am meisten können am Mittwoch reisenahe Aktien zulegen. Der Onlinereiseanbieter Lastminute.com steigt 11 Prozent, während Flughafen Zürich 0,7 Prozent steigen. Die Aktien des Reisedetailhändlers Avolta dagegen fallen um 0,4 Prozent. Im breiten Markt werden auch die Aktien von Swissquote 1 Prozent stärker.
Im SMI steigen die Aktien von Logitech um 2 Prozent. Erholungstendenzen zeigen auch Roche (plis 0,8 Prozent) und Swiss Life (plus 1 Prozent).
(cash)