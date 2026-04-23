Defensive Aktie für die nächste Episode des Nah-Ost-Konflikts

Die Bauaktie von Implenia, die Industrieaktie von Sulzer und die vom Tourismus abhängigen Valoren von Avolta standen unter Druck, obwohl sich die Anleger insgesamt beherzter zeigten und wieder vermehrt in den Schweizer Aktienmarkt investiert haben. Anders verhält es sich mit defensiven Titeln. Sie sind teils zurückgefallen, kamen teils kaum mehr vom Fleck, da die Anleger sich wieder stärker engagieren und offenbar mehr Risiko nehmen. Beispiele geben die Kantonalbank-Aktien. Sie waren über Monate hinweg teils auf Langzeithochs gestiegen und boten den Anlegern im angespannten geopolitischen Umfeld Halt. Dies, da sie auf den Heimmarkt ausgerichtet sind; viele der Kantonalbanken haben zudem eine Staatsgarantie im Rücken.