Der Kurssprung folgt auf die Quartalsergebnisse, die die Halbleiterfirma am Vorabend kommuniziert hat. Der Umsatz ging um 3 Prozent auf 796 Millionen Euro zurück, lag damit aber im oberen Bereich der eigenen Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge kam mit 16,5 Prozent leicht über dem Vorjahr zu liegen. Der freie Cashflow drehte mit 37 Millionen Euro ins Plus, nach einem Abfluss von 28 Millionen im Vorjahr. Für das zweite Quartal stellt das Management einen Umsatz zwischen 725 und 825 Millionen Euro in Aussicht.