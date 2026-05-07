Die Aktie von AMS-Osram schafft es: Am Donnerstag knackt der Kurs nach besser als erwarteten Quartalszahlen das Zweijahreshoch. Mit einem Plus von 15,63 Prozent auf 14,57 Franken steht die Aktie im frühen Handel so hoch wie zuletzt im Februar 2024. Auch der Gesamtmarkt zeigt sich freundlich. Der SPI notiert derweil 0,31 Prozent im Plus bei 18'883,95 Punkten.
Der Kurssprung folgt auf die Quartalsergebnisse, die die Halbleiterfirma am Vorabend kommuniziert hat. Der Umsatz ging um 3 Prozent auf 796 Millionen Euro zurück, lag damit aber im oberen Bereich der eigenen Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge kam mit 16,5 Prozent leicht über dem Vorjahr zu liegen. Der freie Cashflow drehte mit 37 Millionen Euro ins Plus, nach einem Abfluss von 28 Millionen im Vorjahr. Für das zweite Quartal stellt das Management einen Umsatz zwischen 725 und 825 Millionen Euro in Aussicht.
Analysten beurteilen die Zahlen grundsätzlich positiv, mahnen aber zur Vorsicht. Etwa ZKB-Analyst Michael Inauen sieht die Neuigkeiten zwar positiv, gibt jedoch zu bedenken, dass «vieles schon im Kurs drin ist». Seit dem Teilverkauf des Halbleitergeschäfts und der deutlichen Reduktion der Nettoverschuldung habe die Aktie stark zugelegt. Zudem werde die Digital-Photonics-Option für Rechenzentren zunehmend realistischer, was die Aktie weiter stützen könnte. Die ZKB empfiehlt «Marktgewichten».
Ähnlich tönt es bei Vontobel. Analyst Mark Diethelm lobt das stärkere Lamps- und Opto-Geschäft, das die Markterwartungen übertroffen habe. Die Kommerzialisierung von MicroLEDs für optische Verbindungen verbessere zudem die Chancen, vor 2030 in die KI-Photonik einzusteigen. Auch er bleibt bei «Hold».
Der Bloomberg-Konsens zeigt, dass die Skepsis unter Analysten trotz des Kurssprungs breit ist: Von 13 Analysten empfehlen nur 2 den Kauf, 7 das Halten und 4 den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,79 Franken - mittlerweile rund 40 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Trotz des beachtlichen Kurssprungs sollten Anlegerinnen und Anleger beachten, dass die Aktie laut Analysten bereits über ihrem fairen Wert handelt. Die KI-Photonik-Fantasie könnte weiteren Auftrieb bringen, ist aber noch nicht Realität.
(cash/AWP)