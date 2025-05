24 Neubauten in der Pipeline

Hinter dem Neubau in Thalwil steckt die Luxusimmobilienentwicklerin Xania. Die meisten ihrer Neubauprojekte befinden sich rund um den Zürichsee. Xania selbst hält sich bedeckt – Zahlen zu ihren aktuellen Bauprojekten will das Unternehmen nicht nennen. Laut ihrer Website sind aktuell 24 Wohnbauten der Extraklasse in der Pipeline. 17 davon befinden sich in Zürich oder in einer der umliegenden Seegemeinden. Zum Portfolio gehört auch die ehemalige Villa des einstigen Credit-Suisse-Bosses Tidjane Thiam (62) in Herrliberg. Xania will auf dem Anwesen zwei Liegenschaften mit 16 exklusiven Wohnungen hochziehen.