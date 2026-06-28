Der Finanzausgleich zwischen den Kantonen für das Jahr 2027 erreicht neue Dimensionen: Ein Einwohner des Kantons Zug zahlt durchschnittlich 4001 Franken ein, während ein Walliser 2449 Franken erhält. So weit lagen Geber- und Empfängerkantone noch nie auseinander! Beide Beträge liegen deutlich über dem Vorjahr. Das zeigen aktuelle Berechnungen des Bundes. Blick hat die Zahlen unter die Lupe genommen.