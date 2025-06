Möglich macht das ein Gesetz. So können sich Angehörige aus Drittstaaten (also alle ausserhalb EU und EFTA) aus sogenannten «wichtigen öffentlichen Interessen» in der Schweiz unbegrenzt niederlassen. Dazu gehören kulturelle Anliegen, staatspolitische Gründe oder Strafverfahren. Der Hauptgrund hat allerdings ein finanzielles Motiv: Wer bereit ist, einen gewissen jährlichen Betrag in die Steuerkasse einzuzahlen, darf in der Schweiz bleiben, obwohl er die formalen Kriterien eigentlich nicht erfüllt.