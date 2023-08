Deutliche Auswirkungen auf die Aktienkurse

Das hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die Aktienkurse. Unternehmen mit hohen ESG-Ratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) übertreffen den Gesamtmarkt mehrheitlich sowohl in drei bis fünf Jahren wie auch in längerfristiger Sicht. Dies traf in 89 Prozent aller wissenschaftlichen Studien zu, welche von der Deutschen Bank zu diesem Thema ausgewertet wurde.