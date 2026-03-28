Heute leitet der ehemalige Grenadier als Geschäftsführer von GRdigital die kantonale Anlauf- und Koordinationsstelle für digitale Transformation, begleitet Projekte von der Idee bis in den Alltag. «Wir sollten eigentlich GReinfach heissen und nicht GRdigital», meint Meyer dazu. Denn für ihn ist klar: Der Kern der digitalen Transformation liegt in der Einfachheit. Parallel dazu baut er als Leiter der Fachstelle Tourismus gezielte Unterstützung für Destinationen auf – mit dem Ziel, die digitale Transformation im Bündner Tourismus zu beschleunigen. Zudem gibt er sein Wissen als Dozent an Fachhochschulen, in Podcasts und als Speaker weiter. Den nötigen Ausgleich findet Meyer bewusst abseits von Bildschirmen – in den Bündner Bergen beim Trailrunning, Skifahren und Wandern oder bei seiner Familie.