Andererseits befinde sich Ypsomed in einer Übergangsphase und verkaufe den Grossteil seiner Geschäftsbereiche, um sich auf Injektionspens und Autoinjektoren zu konzentrieren, schreibt die Analystin in einem Marktkommentar am Montagmorgen. Entsprechend erwartet sie, dass die hohe Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten und die starke Erhöhung der Produktionskapazitäten für die Injektionssysteme in den nächsten Jahren dynamisch wachsen werden, und rechnet bis 2030 mit einem Umsatzwachstum von über 30 Prozent mit GLP-1-Kunden. Vontobel hält Ypsomed als «Anlagestory unverändert interesssant» und bestätigt das «Buy»-Rating.