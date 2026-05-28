Eurostat-Daten für 2024, die jüngsten verfügbaren Zahlen, zeigen allerdings noch ein anderes Bild: Demnach lag das preisbereinigte Niveau in der Schweiz um mehr als sieben Prozentpunkte über dem von Island. Eine aktuelle Umfrage der isländischen Tourismusbehörde deutet zudem darauf hin, dass die steigenden Kosten beginnen, Besucher abzuschrecken.