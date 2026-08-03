An der US-Börse sind mittlerweile fast 4500 Exchange Traded Funds (ETFs) gelistet, was mittlerweile sogar die Zahl der dort gelisteten Einzelaktien übersteigt. Entsprechend gross ist die Vielfalt. cash.ch mit einer Auswahl an fünf ETFs, die Pfiff in jedes Portfolio bringen:
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
Der «Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF» ist ein aktiv gemanagter ETF, der einen systematischen, makroökonomisch gesteuerten Ansatz verfolgt. Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs bei amerikanischen Large Caps zu erzielen und gleichzeitig das Verlustrisiko in volatilen Marktphasen zu minimieren.
Das ist seit Auflegung des ETF im März 2026 aufgegangen. Der ETF erzielte bis Ende Juni eine Rendite von 19 Prozent, während der S&P 500 Index in der gleichen Periode nur um 11 Prozent zulegte.
Die Investmentstrategie basiert auf einem dreistufigen Prozess. Erstens erfolgt die Sektorenallokation über den Kapitalzyklus mittels einer makroökonomischen Branchenanalyse. Das Augenmerk gilt dabei der zukünftigen Wettbewerbsintensität der nächsten zwei bis drei Jahre, um gezielt Branchen mit sinkender Kapitalrendite zu meiden.
Im zweiten Schritt werden die einzelnen US-Aktien anhand von Qualitäts- und Verhaltensfaktoren selektiert. Dabei stehen finanzielle Kennzahlen wie Profitabilität, Wachstum und geringe Verschuldung im Fokus. Abschliessend werden die Titel in einem quantitativen Risikomodell selektiert, um die Kursverluste im Falle eines schweren Markteinbruchs zu begrenzen. Der ETF kann bei erhöhtem Marktrisiko bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens in Cash umschichten, um als Risikopuffer zu dienen.
AdvisorShares Psychedelics ETF
Der «AdvisorShares Psychedelic ETF» - am Markt auch bekannt als «Magic-Mushroom»-ETF - investiert in Unternehmen aus der Medizin- und Biotechnologie-Branche, die psychoaktive Substanzen für therapeutische Zwecke erforschen und entwickeln.
Der vor rund drei Jahren aufgelegte ETF hatte einen harzigen Start. Zuerst ging es mit dem Kurs um 60 Prozent in den Keller, ehe er sich erholte. Dies, weil die US-Regierung jüngst die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA anwies, die Prüfung von Psychedelika zur Behandlung von psychischen Erkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen zu priorisieren.
Der ETF konzentriert sich auf rund 25 bis 35 Positionen. Weil die Branche noch in den Kinderschuhen steckt, besteht das Portfolio fast ausschliesslich aus forschenden Biotech-Start-ups. Zu den bekanntesten Schwergewichten im ETF gehören Compass Pathways. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Psilocybin-Therapie gegen therapieresistente Depressionen. Atai Life Sciences ist eine Plattform-Holding, die an verschiedenen psychedelischen Wirkstoffen gleichzeitig forscht, sowie Definium Therapeutics und weiteren forschenden Nischen-Biotechs.
Vontobel Tracker-Zertifikat Rising Economies Disruptors Index
China hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, 5G, Elektromobilität und Gesundheitstechnologien entwickelt und investiert gezielt in zukunftsweisende Innovationen.
Mit dem Tracker-Zertifikat «Vontobel Rising Economies Disruptors Index» können Anlegerinnen und Anleger in innovative Unternehmen wie Biwin Storage Technology, Piotech, Giga Device Semiconductor, Zhongji Innolight oder Eoptolink Technology investieren.
Vontobel Asset Management fokussiert sich auf chinesische und asiatische Unternehmen, die Innovationen vorantreiben, disruptive Produkte anbieten oder disruptive Technologien in ihren Geschäftsmodellen einsetzen.
Aufgrund der hohen Kursgewinne von bis zu 500 Prozent bei einzelnen Portfoliotiteln sind hiesige Investierende gut beraten, in Etappen einzusteigen. An Volatilität dürfte es den Aktien auch in Zukunft nicht mangeln.
WisdomTree Space Economy ETF
Der «WisdomTree Space Economy UCITS ETF» bietet Anlegern einen gezielten, aber diversifizierten Zugang zu Unternehmen, die massgeblich an der Entwicklung der globalen Weltraumwirtschaft (Space Economy) beteiligt sind. Der ETF bildet den WisdomTree Space Economy UCITS Index physisch ab.
Die im Index enthaltenen Unternehmen lassen sich im Wesentlichen in vier zentrale Bereiche unterteilen:
- Start & Infrastruktur: Unternehmen, die den Zugang zum Weltraum ermöglichen (z. B. Raketenstarts, orbitale und Deep-Space-Infrastruktur).
- Kommerzielle Weltraumdienste: Bereitstellung von weltraumbasierten Dienstleistungen wie Satellitenkommunikation und Konnektivität.
- Weltraum-Verteidigung: Entwicklung von Verteidigungslösungen im und durch den Weltraum.
- Aufstrebende Technologien: Entwicklung neuer, auf den Weltraum fokussierter Technologien.
21Shares Hyperliquid ETF
21Shares hat im Mai 2026 einen neuen «Hyperliquid Exchange Traded Fund» unter dem Tickersymbol «THYP» lanciert. Die Einführung dieses neuen ETFs stellt einen weiteren Schritt für die Expansion kryptowährungsbasierter Anlageprodukte in den traditionellen Finanzmärkten dar.
Der ETF soll Anlegern Zugang zu Hyperliquid ermöglichen und damit das wachsende institutionelle Interesse an dezentraler Finanzinfrastruktur (DeFi) und Blockchain widerspiegeln.
Hyperliquid ist eine leistungsstarke, dezentrale Kryptowährungsbörse (DEX), die sich primär auf den Handel mit Perpetual Futures (endlosen Terminkontrakten) spezialisiert hat. Das Projekt wurde entwickelt, um die Lücke zwischen traditionellen zentralisierten Börsen (CeFi) und dem dezentralisierten Finanzwesen (DeFi) zu schliessen.
Während Nutzer bei zentralen Börsen (wie Binance oder Coinbase) die Kontrolle über ihre Gelder an die Plattform abgeben müssen, ist Hyperliquid nicht-verwahrend (non-custodial). Nutzer behalten die volle Kontrolle über ihre Assets, profitieren aber gleichzeitig von der Geschwindigkeit einer Wall-Street-Plattform.