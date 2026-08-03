Der ETF konzentriert sich auf rund 25 bis 35 Positionen. Weil die Branche noch in den Kinderschuhen steckt, besteht das Portfolio fast ausschliesslich aus forschenden Biotech-Start-ups. Zu den bekanntesten Schwergewichten im ETF gehören Compass Pathways. Das Unternehmen ist ein Pionier in der Psilocybin-Therapie gegen therapieresistente Depressionen. Atai Life Sciences ist eine Plattform-Holding, die an verschiedenen psychedelischen Wirkstoffen gleichzeitig forscht, sowie Definium Therapeutics und weiteren forschenden Nischen-Biotechs.