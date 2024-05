NEEVA

Neeva ist in der Basisversion ebenfalls gratis. Mit einer kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft können Nutzer den Angaben zufolge auf zusätzliche Funktionen zugreifen. In beiden Fällen seien die Suchergebnisse werbefrei. Neeva liefere zudem stets Links zu den Quellen, auf denen die Antwort basiere. Somit könnten die Nutzer diese auf ihre Authentizität abklopfen. Die 2019 von einem ehemaligen Google-Manager mitgegründete Firma versprach ausserdem mindestens 20 Prozent ihrer Einnahmen an die Anbieter derjenigen Inhalte weiterzureichen, die zur Beantwortung einer Suchanfrage genutzt werden.