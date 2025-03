Die Destinationen würden sich innovativ zeigen, indem sie die Saison beispielsweise mit Festivals verlängern. «Ohne Zusatzangebote in Unterhaltung und Events bleibt diese Phase finanziell eine grosse Herausforderung», ergänzt Stoffel. In Davos GR findet Ende März das Coverfestival statt, im Gebiet Les Portes du Soleil VS demnächst das Rock the Pistes, in Nendaz das Snow Vibes Festival. Zermatt VS hat im April das Zermatt Unplugged, St. Moritz GR das Sun Ice Festival und Andermatt UR das High Peak Festival, an dem etwa 8000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden.