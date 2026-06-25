Das Unternehmen kommt aus einem längeren Umstrukturierungsprozess, in dem sich jedoch bereits Fortschritte zeigen. So befindet sich Gurit laut Einschätzungen auf dem Weg zum Turnaround. Für 2026 wird eine – wenn auch noch auf niedrigem Niveau – anhaltende Erholung erwartet, weshalb die Aktie tendenziell stabil bleiben oder weiter leicht zulegen dürfte. Bis zu früheren Rekordständen von über 250 Franken wird es allerdings noch dauern.

(cash)