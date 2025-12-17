Zu den Kandidaten für die Schweizer Aktie des Jahres 2025 dürfte Galderma zählen. Die Valoren des Schönheitskonzerns legten seit Jahresbeginn trotz anfänglich deutlicher Kursverluste zeitweise rund 65 Prozent zu.
Der Grund: In einem wirtschaftspolitisch unsicheren Anlagejahr konnte das auf Dermatologiepodukte fokussierte Unternehmen seine defensiven Stärken ausspielen. Galderma sei in einem Markt tätig, dessen Kundinnen (und zunehmend auch Kunden) sehr preisunelastisch seien, meint ein Börsenhändler. «Mit anderen Worten: Schönheit zieht immer - und vor allem, wenn die Produkte auch noch so gut sind wie die von Galderma», fügte er hinzu.
Galderma übertraf mit allen drei Quartalsabschlüssen in diesem Jahr die Erwartungen der Analystinnen und Analysten. Zweimal hob das Unternehmen sogar den Jahresausblick an. Zudem überzeugte der Konzern mit positiven Studienergebnissen. Die Aussichten sind entsprechend vielversprechend: Bis 2028 dürfte sich der Umsatz gegenüber 2024 nahezu verdoppeln, während der Gewinn pro Aktie von derzeit 3,09 Dollar auf 7,60 Dollar steigen soll.
Kursverlauf von Galderma in Franken.
Der Mix aus hohem Wachstum und unelastischer Nachfrage liess Anleger anbeissen. Temporäre Gewinnmitnahmen wurden derweil rege als Kaufgelegenheiten genutzt. Ob marktbedingte Rücksetzer, abermalige Beteiligungsreduktionen der am Börsengang beteiligten Gesellschaften oder Managementverkäufe - die Auswirkungen solcher Belastungsfaktoren auf den Aktienkurs wurden im Jahresverlauf zunehmend geringer und kürzer. Auf Jahressicht liegen die Galderma-Titel nun rund 57 Prozent im Plus, seit dem Börsengang im März 2024 sogar rund 164 Prozent.
Beteiligungsabbau des einen, Beteiligungsaufbau des anderen
Auch abseits der Börse konnte der Hautpflegespezialist punkten: Der weltweit grösste Kosmetikkonzern L’Oréal erwarb im Sommer ein 10-prozentiges Beteiligungspaket. Gleichzeitig vereinbarten die beiden Unternehmen eine strategische wissenschaftliche Partnerschaft. Galderma bringt dabei seine Expertise in der Dermatologie ein, während L’Oréal seine Kompetenz in der Hautbiologie, der Diagnostik sowie bei Evaluations- und Testmethoden beisteuert. Neue Produkte in der Dermatologie und Hautgesundheit sollen so schneller entwickelt werden können.
Die Franzosen scheinen innerhalb kurzer Zeit derart viel Potenzial erkannt zu haben, dass sie sich erst kürzlich dazu entschieden haben, ihre Beteiligung auf 20 Prozent zu verdoppeln. Das verstärkte Engagement des Kosmetik-Giganten wird in Marktkreisen grundsätzlich positiv gewertet. Gar als «äusserst sinnvoll» bezeichnet die Zürcher Kantonalbank (ZKB) in einem Kommentar die geplante Aufstockung, die im ersten Quartal 2026 über die Bühne gebracht werden soll.
Für L’Oréal gehe es dabei um eine mögliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit, insbesondere mit Blick auf «Injectable Aesthetics». Die ZKB zieht auch eine Teilübernahme von Galderma durch L’Oréal in Betracht. Dies käme einem historischen Meilenstein gleich. Für einen derart weitreichenden Schritt benötige L’Oréal jedoch deutlich mehr Zeit für eine sorgfältige Abwägung. Die Bank rechnet dabei mit einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren.
Expertinnen und Experten loben derweil die langfristigen Wachstumsaussichten von Galderma. «Injectable Aesthetics» sei ein noch wenig durchdrungener Markt mit hohen Wachstumschancen. Die Analysten von Bank of America und Jefferies sind zudem der Ansicht, dass dieses Potenzial vom Markt bislang nicht vollständig eingepreist wurde. Für ihre Bewertungen legen sie höhere Wachstumsraten zugrunde und kommen so auf ein Kursziel von 190 Franken. Das entspricht einem zusätzlichen Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.
Angesichts des hohen Wachstums sei ein Bewertungsaufschlag gerechtfertigt. Nach den jüngsten Kursavancen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 46,3x. Der Durchschnitt seit dem Börsengang beträgt knapp 40x, kurz nach dem sogenannten «Liberation Day» markierte die Bewertung mit 29x ihr Allzeittief.
(Mit Material von AWP)