Expertinnen und Experten loben derweil die langfristigen Wachstumsaussichten von Galderma. «Injectable Aesthetics» sei ein noch wenig durchdrungener Markt mit hohen Wachstumschancen. Die Analysten von Bank of America und Jefferies sind zudem der Ansicht, dass dieses Potenzial vom Markt bislang nicht vollständig eingepreist wurde. Für ihre Bewertungen legen sie höhere Wachstumsraten zugrunde und kommen so auf ein Kursziel von 190 Franken. Das entspricht einem zusätzlichen Aufwärtspotenzial von rund 19 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.