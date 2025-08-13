Die deutliche Verbesserung der Profitabilität dank des Restrukturierungsprogramms sei das Highlight des Halbjahresresultats, heisst es in einem ZKB-Kommentar. Allerdings überschattete die gedämpfte Auftragsentwicklung das Ergebnis. Mit der Einführung der neuen Struktur und der Kostenanpassungen sehen die Experten die Gesellschaft aber auf gutem Weg. Demnach dürfte Ascom im zweiten Halbjahr noch vom bestehenden Auftragsbestand und vom Wachstum bei den Bestelleingängen in einigen Regionen profitieren.