Auf Wochensicht haben die Richemont-Valoren dank eines überzeugenden Quartalsabschlusses um 20 Prozent auf 164,25 Franken zugelegt. Der Luxusgüterkonzern hat am Donnerstag über das umsatzstärkste Quartal aller Zeiten berichtet und deutlich über den Markterwartungen abgeschnitten. Mit diesem Leistungsausweis hat der Genfer Luxusgüter-Hersteller in Bezug auf die Performance sämtliche 19 anderen SMI-Unternehmen in dieser Börsenwoche in den Schatten gestellt.