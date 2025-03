Die ersten drei Monate des Jahres waren über weite Strecken geprägt von einem Regierungswechsel in den USA, Zollkonflikten sowie erhöhtem Stress an den globalen Finanzmärkten. US-Präsident Donald Trump habe seinen Erfolg in der ersten Amtszeit daran gemessen, ob der S&P 500 steigt oder nicht, sagt Yves Bonzon, Anlagechef der Bank Julius Bär. «Jetzt, in seiner zweiten Amtszeit, dreht sich alles um die ‹Main Street› und nicht mehr um die ‹Wall Street›.»