Die Aktie des Pharmazulieferers ist schwierig einzuschätzen. Die Analysten von Jefferies finden etwa, dass die Firma zu fest auf einige marktbeherrschende Produkten mit beschränktem Wachstumspotential setze und dass die asiatische Konkurrenz für ein Überangebot auf dem Markt sorgen könnte. Immerhin ist nun - auf der anderen Seite - die Investoen-Verunsicherung wegen der Verzögerung des Ausbaus am Hauptsitz aus Bubendorf BL nach einer Inspektion durch die Behörden ausgeräumt. Die Aktie stieg nach einer entsprechenden Mitteilung am Donnerstag von einem Vier-Monate-Tief um 8 Prozent. Sie ist allerdings noch immer ein Drittel so viel Wert wie Ende 2021. Bachem ist eine Anlagemöglichkeit für Anleger, die Durchhaltewillen und Nerven haben - und damit einen «Lucky Punch» landen könnten.