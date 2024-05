«Sell in May and go away» - im Mai Aktien verkaufen, sich während angeblich schwachen Monate an der Börse zurückhalten und im Oktober dann wieder einsteigen: Diese Börsenweisheit wird in den ersten Tagen des laufenden Monates vom Schweizer Aktienmarkt widerlegt. Der Swiss Market Index (SMI) und der Swiss Performance Index (SPI) haben seit Anfang Monat um über vier Prozent zugelegt.