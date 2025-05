Auffallend auch: Keine Aktie aus dem SMI ist in den Wochen nach dem Zollschock weiter gefallen. Allerdings sind es die defensiven Titel wie Nestlé (plus 6 Prozent) oder Swisscom (plus 8 Prozent), die weniger stark zulegen konnten als andere. Auch Zurich Insurance (plus 9 Prozent) gehört zu dieser Gruppe. Diese Titel waren zuvor von der Börsenpanik aber auch weniger betroffen. Sie gelten in unsicheren Zeiten als «Fels in der Brandung», entsprechend ist ihr Erholungspotenzial geringer.