Der Gesamtmarkt gemessen am SMI verliert am Donnerstag 1,7 Prozent. Grund dafür ist die neue Zollpolitik Donald Trump. Es ist der bisher aggressivste und folgenschwerste Schritt in der Handelspolitik des US-Präsidenten. «Der Liberation Day übertrifft die schlimmsten Befürchtungen», schreibt Raiffeisen dazu.