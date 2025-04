Dazu zählt die kürzlich erfolgte Übernahme des US-Unternehmens Parcus Medical, das auf Sportmedizin und Arthroskopielösungen spezialisiert ist. Die Akquisition eröffne die Möglichkeit, einige Prozesse in die USA zu verlagern, schreibt der zuständige Berenberg-Analyst. Ebenfalls könne die Produktion mittelfristig in die Vereinigten Staaten ausgedehnt werden. Bislang produziert Medacta in den Tessiner Ortschaften Castel San Pietro und Rancate und plante schon zum Zeitpunkt der Übernahme, die Produktionsstätte von Parcus in Florida zu übernehmen, wie es in der Mitteilung von Anfang März hiess.