Deshalb dürfte in Teilen der etwas schwächere Franken schon im ersten Quartal zu besseren Gewinnen beitragen. Das betrifft in erster Linie den «Translation-Effekt», also Fremdwährungsgewinne, die einfach umgerechnet in Franken mehr wert sind. Pharmatitel stehen hier vorne an: hohes Auslandsexposure - in erster Linie zum Dollar - und niedrige Nachfrageelastizität ergeben einen direkten Effekt aufgrund Währungsschwankungen, so von Rotberg von J. Safra Sarasin. Bei Industrieunternehmen kommen Währungseffekte erst mit etwas Verzögerung zum Tragen.