"Normale" Dividenden fallen unter die Schweizer Verrechnungssteuer von 35 Prozent. Denn im Gegensatz zu Kurs- und Kapitalgewinnen aus steigenden Aktienkursen werden Dividendenzahlungen in der Schweiz als Einkommen behandelt und daher besteuert. Die Verrechnungssteuer kann aber bei einer «wahrheitsgemässen Deklaration» der Aktien in der Steuererklärung (so der Wortlaut der kantonalen Steuerverwaltungen) vom Kanton zurückgefordert werden.