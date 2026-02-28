Auf eine Rückerstattung pocht man insbesondere in der Schweizer Uhrenindustrie. So will etwa Swatch die unrechtmässig erhobenen Zölle zurück. «Unsere Tochtergesellschaft in den USA wird eine rückwirkende Rückerstattung der gezahlten Zuschläge beantragen», teilte der Uhrenkonzern gegenüber der Nachrichtenagentur AWP mit. Das Gleiche plant die Uhrenmarke Breitling , wie die NZZ berichtet hat. «Ich kann nicht offenlegen, wie viel wir bezahlt haben, aber es sind signifikante Beträge», sagte CEO Georges Kern (61) zur Zeitung. Zudem denken laut dem Bericht auch die Chefs beim Glarner Schoggi-Hersteller Läderach über eine Klage nach.