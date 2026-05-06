So fühlt sich etwa der für die Zürcher Kantonalbank tätige Analyst Bernd Laux in seiner positiven Haltung für die Aktien bestätigt. Andererseits ist da auch noch eine kräftige Kurszielerhöhung durch den Berufskollegen Tommaso Operto von der UBS. Operto schätzt, dass Huber+Suhner alleine im margenstarken Markt für Optical Circuit Switches Umsätze von bis zu 400 Millionen Franken winken könnten. Darauf abgestützt hebt er sein Zwölf-Monats-Kursziel auf 320 von 230 Franken massiv an und bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktien.