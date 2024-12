Wer steckt hinter solchen Webshops? Bei den Genannten ist es die Firma Vendora LLC mit Sitz in Dover im US-Bundesstaat Delaware. Kurzer Blick-Check: Eine klassische Briefkastenfirma. Online lässt sich an der genannten Adresse ein Firmensitz für wenig Geld mieten. Ein genauerer Blick in die AGB zeigt jedoch bald: Hinter der Vendora LLC steckt die Firma BGF Investment GmbH mit Sitz in Fehraltorf ZH. Diese machte zu Jahresbeginn in der SRF-Sendung «Espresso» Schlagzeilen durch den Verkauf von «China-Schrott». Die Trustpilot-Bewertungen der von dieser Firma betriebenen Websites: unterirdisch schlecht.