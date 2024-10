Es handelt sich um den Technologieanbieter Also und den Elektronikproduzent Cicor. Sie fallen beide mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 30 Prozent bis Ende des nächsten Jahres auf, sind aber deutlich günstiger als die bekannteren Tech-Werte wie VAT oder Comet. Die letzteren beiden gehören gemäss Finanzanalysten auch zu den am stärksten wachsenden Schweizer Tech-Werten, sind aber mindestens doppelt so teuer wie Cicor oder Also.