Swiss Life mit einem Plus von 2,4 Prozent und Swiss Re mit einer Performance von 2,2 Prozent lief es am zweit- respektive am drittbesten. Unterdessen verzeichnete der SMI ein 1,5-prozentiges Minus, wobei zum Beispiel das Schwergewicht Roche nach dem Dividendenabgang am Donnerstag tiefer gehandelt wurde und im Wochenverlauf 4,4 Prozent nachgab.