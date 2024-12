Händler spekulieren, dass Logitech nach dem Thanksgiving-Wochenende von Hoffnungen auf ein solides Weihnachtsgeschäft profitiert habe. Die Spekulationen wurden durch Zahlen der Handelsumsätze in den USA geschürt: Laut einem Bericht von Adobe gaben Amerikaner am Cyber Monday 2024 online in den Vereinigten Staaten 13,3 Milliarden Dollar aus, das sind 7,3 Prozent mehr als am Cyber Monday 2023. Konsumenten nutzten dabei die hohen Rabatte der Feiertagsangebote, die von Elektronik bis hin zu Spielzeug reichten, nachdem die Nachfrage in den US-Geschäften am Black Friday eher enttäuschend ausfiel.