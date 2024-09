Die Aktie profitierte auch von Äusserungen von Swatch-CEO Nick Hayek. Zuerst dachte er in einem einem Interview mit der "Bilanz" laut über einen Börsen-Rückzug nach ("Wir überlegen uns, was wir tun können"). In einem weiteren Interview mit der "NZZ" tags darauf machte er einen Rückzieher und relativierte seine Aussagen. "Wir haben immer gesagt, es wäre schön, das Unternehmen von der Börse zu nehmen".