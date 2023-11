Den von Bloomberg zusammengestellten Daten zufolge sind die Immobilienpreise in der griechischen Hauptstadt im Oktober um 12,2 Prozent gestiegen, was fast dem Dreifachen der Zuwächse in Stockholm entspricht und sich den Rückgängen in Städten wie Paris widersetzt. Der Anstieg wurde zum Teil durch die langen Folgen der griechischen Schuldenkrise vorangetrieben. Hunderttausende Häuser sind in rechtliche Verwicklungen verstrickt, was den Markt dünner macht und die Preise in Athen schneller in die Höhe treibt als in jeder anderen europäischen Grossstadt.