Europäische Aktienfonds sind auf dem Weg, den achten Monat in Folge mit Abflüssen zu beenden - in Höhe von insgesamt 98 Milliarden Dollar oder 6 Prozent des verwalteten Vermögens, haben die Experten von Citigroup ausgerechnet. Die kumulierten Rücknahmen sind schlimmer als im durch Covid ausgelösten Ausverkauf im Jahr 2020 und vergleichbar mit der Krise in der Eurozone 2011-12, so die Citi-Strategen.