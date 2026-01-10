Etablierte Multistrategy-Häuser wie DE Shaw & Co., Exoduspoint Capital Management und Balyasny Asset Management profitierten von einem Marktumfeld, das von geopolitischen Umwälzungen geprägt war.

Die Versuche von Präsident Donald Trump, den globalen Handel durch massive Erhöhungen der Zölle neu zu gestalten – gefolgt von einer Reihe von Pausen, Ausnahmen und Neuverhandlungen – erwiesen sich als fruchtbares Betätigungsfeld für ihre Händlerteams. Mehrere Fonds des Anlagehauses Bridgewater von Ray Dalio erzielten Renditen von 30 Prozent und mehr.

Vor diesem Hintergrund fiel die Entwicklung neuer Marktteilnehmer verhaltener aus. Der Multistrategy-Hedgefonds des US-Hedgefondsmanagers Bobby Jain erzielte Insidern zufolge in seinem ersten vollständigen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,7 Prozent. Jain Global zählt zu den jüngsten bedeutenden Neueinsteigern in der hart umkämpften Welt der Multistrategy-Hedgefonds, einem Segment, das von Branchengrössen wie Citadel und Millennium dominiert wird und in dem neue Anbieter um Kapital und Reputation konkurrieren.

Der Hedgefonds Andurand Commodities Discretionary Enhanced kam 2025 per Saldo auf ein Minus von 40 Prozent.

So entwickelten sich weitere Hedgefonds im vergangenen Jahr auf Basis erster Schätzungen. Die Renditen sind nach Gebühren ausgewiesen:

Hedgefonds

Strategie

Nettorendite 2025
Apis Capital Flagship Aktien Long/Short 55,1 %
Melqart Opportunities Ereignisgetrieben 45,1 %
Whale Rock Long Opportunities Aktien Long Only 45 %
Sachem Head Aktivistisch/Ereignisgetrieben 40,6 %
Maverick Long Enhanced Aktien Long Only 40 %
Two Seas Global Ereignisgetrieben 39,8 %
Light Street Mercury Master Aktien Long/Short 37,3 %
Bridgewater Asia Makrostrategie 37 %
Discovery Makrostrategie 35,6 %
Bridgewater Pure Alpha II Makrostrategie 34 %
Bridgewater China Makrostrategie 34 %
D1 Capital Stock Book Aktien Long/Short 33,7 %
Maverick Fund Aktien Long/Short 29,4 %
Lone Pine Cascade Aktien Long Only 29 %

Quelle: Bloomberg

Vertreter der in der Tabelle genannten Hedgefonds lehnten Stellungnahmen ab.

(Bloomberg)

Bloomberg
BloombergMehr erfahren