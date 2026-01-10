Etablierte Multistrategy-Häuser wie DE Shaw & Co., Exoduspoint Capital Management und Balyasny Asset Management profitierten von einem Marktumfeld, das von geopolitischen Umwälzungen geprägt war.
Die Versuche von Präsident Donald Trump, den globalen Handel durch massive Erhöhungen der Zölle neu zu gestalten – gefolgt von einer Reihe von Pausen, Ausnahmen und Neuverhandlungen – erwiesen sich als fruchtbares Betätigungsfeld für ihre Händlerteams. Mehrere Fonds des Anlagehauses Bridgewater von Ray Dalio erzielten Renditen von 30 Prozent und mehr.
Vor diesem Hintergrund fiel die Entwicklung neuer Marktteilnehmer verhaltener aus. Der Multistrategy-Hedgefonds des US-Hedgefondsmanagers Bobby Jain erzielte Insidern zufolge in seinem ersten vollständigen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,7 Prozent. Jain Global zählt zu den jüngsten bedeutenden Neueinsteigern in der hart umkämpften Welt der Multistrategy-Hedgefonds, einem Segment, das von Branchengrössen wie Citadel und Millennium dominiert wird und in dem neue Anbieter um Kapital und Reputation konkurrieren.
Der Hedgefonds Andurand Commodities Discretionary Enhanced kam 2025 per Saldo auf ein Minus von 40 Prozent.
So entwickelten sich weitere Hedgefonds im vergangenen Jahr auf Basis erster Schätzungen. Die Renditen sind nach Gebühren ausgewiesen:
|
Hedgefonds
|
Strategie
|
Nettorendite 2025
|Apis Capital Flagship
|Aktien Long/Short
|55,1 %
|Melqart Opportunities
|Ereignisgetrieben
|45,1 %
|Whale Rock Long Opportunities
|Aktien Long Only
|45 %
|Sachem Head
|Aktivistisch/Ereignisgetrieben
|40,6 %
|Maverick Long Enhanced
|Aktien Long Only
|40 %
|Two Seas Global
|Ereignisgetrieben
|39,8 %
|Light Street Mercury Master
|Aktien Long/Short
|37,3 %
|Bridgewater Asia
|Makrostrategie
|37 %
|Discovery
|Makrostrategie
|35,6 %
|Bridgewater Pure Alpha II
|Makrostrategie
|34 %
|Bridgewater China
|Makrostrategie
|34 %
|D1 Capital Stock Book
|Aktien Long/Short
|33,7 %
|Maverick Fund
|Aktien Long/Short
|29,4 %
|Lone Pine Cascade
|Aktien Long Only
|29 %
Vertreter der in der Tabelle genannten Hedgefonds lehnten Stellungnahmen ab.
