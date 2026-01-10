Vor diesem Hintergrund fiel die Entwicklung neuer Marktteilnehmer verhaltener aus. Der Multistrategy-Hedgefonds des US-Hedgefondsmanagers Bobby Jain erzielte Insidern zufolge in seinem ersten vollständigen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,7 Prozent. Jain Global zählt zu den jüngsten bedeutenden Neueinsteigern in der hart umkämpften Welt der Multistrategy-Hedgefonds, einem Segment, das von Branchengrössen wie Citadel und Millennium dominiert wird und in dem neue Anbieter um Kapital und Reputation konkurrieren.