Am Dienstag um 14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit veröffentlicht das U.S. Bureau of Labor Statistics in Washington die US-Inflationszahlen für den Monat Mai. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten eine Inflationsrate von 4,2 Prozent, bei Factset sind es 4,1 Prozent. Das wäre der tiefste Stand seit März 2021.