Am Mittwoch um 14:30 Uhr mitteleuropäische Zeit veröffentlicht das U.S. Bureau of Labor Statistics in Washington die US-Inflationszahlen für den Monat August. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten einen Anstieg der Inflationsrate von 0,2 Prozent im Monatsvergleich. Nur wenige Ökonomen prognostizieren einen Wert von 0,1 Prozent oder 0,3 Prozent. Das spiegelt ein hohes Vertrauen in die Schätzung wider.