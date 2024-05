Mit dem Anstieg am Mittwoch brach First Solar laut der Analyse von MarketSurge aus einem fast einjährigen Konsolidierungsmuster aus. Die Aktien werden deutlich über einem von MarketSurge identifizierten Kaufpunkt von 232 Dollar gehandelt. Laut Dow Jones Market Data ist der Titel auf dem besten Weg, den höchsten Schlusskurs seit dem 19. September 2008 zu erreichen. An fünf der vergangenen sechs Handelstage legten die Aktien zu. Sie sind in diesem Jahr bisher um 45 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Plus von 11,5 Prozent für den S&P 500.