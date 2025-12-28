Ausgeprägte Yen-Schwäche

Trotz Zinserhöhungen und Bondrenditen auf 30-Jahre-Hoch geht die Talfahrt des japanischen Yen weiter. Die Währung hat zum Franken 2025 14 Prozent verloren. Über die letzten neun Jahre hat sich der Wert halbiert. Vor diesem Hintergrund sind Japan-Reisen nach wie vor günstig. Wer nun allerdings hoffte, ein japanisches Auto zum Schnäppchenpreis zu kaufen, der täuscht sich. Diese kosten in der Schweiz weiterhin etwa gleich viel wie vor zwei Jahren, weil Toyota & Co. wegen des schwachen Yen beim Rohmaterialeinkauf deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.