Betrachtet man die Wirtschaftsdaten, die den Aktienanstieg untermauern, ergibt sich ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite stehen die Beschäftigungszahlen. Laut ADP sind die Beschäftigtenzahlen im privaten Sektor in vier der letzten sechs Monate gesunken. Anleihen folgten diesem Beispiel weitgehend: Die Renditen zehnjähriger Anleihen bewegen sich in einer Spanne knapp über 4 Prozent, und die Fed-Funds-Futures deuten nahezu sicher auf eine Zinssenkung in der kommenden Woche hin.