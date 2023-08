Ab 18 Jahren fängt der "Ernst des Lebens" für viele jungen Leute in Sachen Finanzen so richtig an. Denn ab diesem Alter erhält man vom Kanton die erste Steuererklärung. Obwohl es für viele Junge nicht viel auszufüllen gibt, weil grosse Einkünfte und Ausgaben noch fehlen, ist die Steuerrechnung ein erste finanzieller "Reality Check", dem man nicht ausweichen sollte. Das Gegenüberstellen von Einnahmen und Ausgaben, ein Überblick über die Sparbeträge, mögliche künftige Ausgaben - all das sind Dinge, die den Weg bereiten für eine weitgehend sorgenfreie finanzielle Zukunft.