Zurückhaltend bei ABB zeigt sich der UBS-Analyst Amdre Kukhnin. Er rechne mit einem soliden ersten Quartal, auch dürfte die Guidance für das Gesamtjahr unverändert bleiben. Die Konsenserwartungen seien derweil aber bereits deutlich gestiegen. Seine Prognosen passe er an die bessere Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automatisierung an, was durch den Verkauf des Robotikgeschäfts ausgeglichen werde.