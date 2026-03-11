Die Analyse stütze sich auf rund 3200 Tankstellen, deren Preise in den letzten zehn Tagen aktualisiert wurden. Das gestiegene Interesse an den Tankstellenpreisen spiegelt sich auch in den Zugriffszahlen: Zeitweise lagen die täglichen Seitenaufrufe des Benzinpreisradars zehnmal höher als vor Kriegsausbruch.