Zur Wochenmitte wurde der Dieselpreis mit 2,01 Franken pro Liter erstmals seit dem Ausbruch des Kriegs im Iran über die Marke von 2 Franken getrieben. Auch die Benzinpreise ziehen weiter an - allerdings in einem etwas geringeren Ausmass. Der Liter Bleifrei 95 etwa hat mit 1,82 Franken pro Liter seit Mittwoch um 5 Rappen angezogen.