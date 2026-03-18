Nun kostet der Liter Diesel in der Schweiz laut Daten des TCS erstmals seit dem Ausbruch des Krieges im Schnitt mehr als 2 Franken pro Liter. Während sich der Benzinpreis im Verlauf der letzten Tag mit 1,77 Franken pro Liter Bleifrei 95 unter der Marke von 1,80 Franken zu stabilisieren scheint, steigen die Preise für Diesel weiter. Kostete der Liter Ende Februar noch unter 1,80 Franken im Schnitt, so sind es mittlerweile 2,01 Franken.