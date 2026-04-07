Die Anstiege des Tagesdurchschnittspreises vom Montag fielen mit 0,1 Cent bei E10 und 0,3 Cent bei Diesel vergleichsweise gering aus. Ob die Preise durch den stärkeren Mittagssprung nun wieder an Dynamik gewinnen, ist derzeit noch offen. Vergangene Woche hatten die Preise teilweise um mehrere Cent pro Tag zugelegt. Die Preise vom Dienstagmittag deuteten allerdings tendenziell eher auf weiter steigende, zumindest aber nicht fallende Preise hin. Der ADAC fordert daher schon länger eine Entlastung der Autofahrer.