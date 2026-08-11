Die europäischen Raffineriemargen für Diesel ⁠legten um fast zehn Prozent zu. Der Terminkontrakt für ultraschwefelarmen US-Diesel kletterte ‌um 7,4 Prozent auf 4,19 Dollar pro ‌Gallone. Dies war der grösste ​Anstieg seit dem 13. Juli. Zuvor waren eine ukrainische Attacke auf eine Raffinerie in der russischen Region Tatarstan sowie ein Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz auf die Dschasan-Raffinerie in Saudi-Arabien bestätigt worden.