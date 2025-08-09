Basel-Stadt: 20 Milliarden Franken in den USA

Was Egli derzeit ein wenig beruhigt: «Der allergrösste Teil der Exporte in die USA entfällt auf die Pharmabranche», sagt er. Wie lange die Pharmaindustrie noch von Zöllen verschont bleibt, ist fraglich. Am Dienstagnachmittag droht Trump der Branche erneut mit Zöllen. Zuerst mit einem tiefen Zollsatz, der bis auf 250 Prozent steigen soll, falls die Konzerne die Medikamentenpreise nicht senken. Das wäre für den Pharmakanton Basel-Stadt ein harter Schlag. 2024 gingen von hier Waren für über 20 Milliarden Franken in die USA.