Die Schweizer Währungshüter entscheiden in der Regel viermal jährlich gegen Ende des Quartals über die Zinsen. Eine erneute Zinssenkung wäre die vierte der SNB in Folge, seit die Notenbank im März die Zinswende eingeläutet hat. Nur wenige Stunden nach den Schweizer Währungshütern wird am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Auch die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde dürften Volkswirten zufolge den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 3,00 Prozent senken.