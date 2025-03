Die USA sind seit über einem Jahrhundert die grösste Volkswirtschaft der Welt und der Aktienmarkt weist die höchste Börsenkapitalisierung weltweit aus. Den Titel als grösste Volkswirtschaft wird Amerika in den kommenden Jahrzehnten aber voraussichtlich abgeben müssen - Indien und China dürften beim Bruttoinlandprodukt (BIP) bis 2075 gleichziehen, schreibt Goldman Sachs in einer am letzten Freitag publizierten Studie.